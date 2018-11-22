Готель у закинутому кар'єрі в Китаї: ефектні фото

Неподалік від Шанхая відкрили п'ятизірковий готель Shimao Quarry Hotel, майже повністю побудований у закинутому промисловому кар'єрі.

Під час Другої світової війни на цьому місці видобували вугілля, і офіційно закрили кар'єр тільки у 2000 році через його невідповідність сучасним екологічним вимогам.

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Над реалізацією проекту працювали понад п'ять тисяч фахівців, серед яких і архітектор Мартін Йохман, який створив знаменитий готель у формі вітрила Burj Al Arab Jumeirah в Дубаї. За словами Йохмана, в проекті передбачений захист будівель від стихійних лих – готель може витримати землетрус або повінь у сезон дощів.

Центральна будівля готелю – 18-поверховий готель Intercontinental Shanghai Wonderland. У ньому також розміщені розважальний центр і великий спортзал, де крім звичайних тренувань можна зайнятися скелелазінням.

Всього в готелі 336 номерів, одна ночівля обійдеться приблизно у 500 доларів. При цьому найдорожчий номер коштує 14 тисяч доларів за ніч.

На етапі будівництва деякі китайські ЗМІ повідомляли, що родзинкою готелю стане штучний водоспад, який спадає прямо по корпусу готелю. В результаті водоспад в кар'єрі дійсно є, але він розташовується навпроти головної будівлі, і на нього відкривається вид з вікон деяких номерів.

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