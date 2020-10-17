Паттінсон забрав твою роботу: Метт Деймон потролив Бена Аффлека через роль Бетмена

Жартівливе відео опублікував актор і продюсер Бен Аффлек у своєму Twitter. Разом з другом і колегою Меттом Деймоном він запросив шанувальника на вечерю. Знайшлося у відео місце і для тролінгу.

Актори беруть участь в акції компанії Omaze, яка збирає гроші для благодійних організацій. Учасники, які зроблять пожертвування, отримають шанс виграти вечерю в компанії Аффлека і Деймона.

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У ролику Аффлек критикує друга, запевняючи, що він погано рекламує акцію і не може закликати людей у ній брати участь. Незабаром знаменитості починають жартувати один над одним, згадуючи акторів, які замінили їх у відомих франшизах.

Аффлек: Скажи людям те, що їм цікаво. На зразок: "Приходьте подивитися на Джейсона Борна і Бетмена".

Деймон: Роберт Паттінсон прийде?

Аффлек: Ні, зате Джеремі Реннер буде.

Деймон: Джеремі Реннер не грав Джейсона Борна. Він розширив всесвіт Борна.

Аффлек: Він його удосконалив.

Деймон: Паттінсон забрав твою роботу.

Matt & I are working working with @Omaze to offer you a chance to hang out with us in LA (once it’s safe). All donations will help @EasternCongo & @Water provide resources & support to those in need.

Enter now at https://t.co/0YMZQlWqX9 pic.twitter.com/jEwFJSzSUv — Ben Affleck (@BenAffleck) October 15, 2020

Виробництво фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном у головній ролі йде повним ходом. Щоправда, прем'єру фільму перенесли аж на весну 2022 року, дочекайтеся!

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