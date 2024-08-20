Патрік Чаппатт відреагував на український наступ в Курській області трьома карикатурами

Нагадаємо, що 6 серпня Міноборони рф заявило, що ЗСУ "прорвали" кордон у Курській області. Наразі в цьому районі тривають інтенсивні бої, українська армія щодня займає нові території.

Відомий карикатурист Патрік Чаппатт відреагував на український наступ в Курській області трьома карикатурами.

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На одній з них диктатор володимир путін роздивляється листівку від президента Зеленського з написом: "З Росії з любовʼю".

Карикатури Патріка Чаппатта

На іншій український танк проїжджає під російським і перетинає кордон, підкреслюючи незграбність росіян.

Карикатури Патріка Чаппатта

І на третій українські солдати пояснюють полоненим росіянам, що наступ на Курщині – "це лише спеціальна військова операція".

Карикатури Патріка Чаппатта

Патрік Чаппатт – лівано-швейцарський карикатурист, протягом багатьох років співпрацював з Der Spiegel, The New York Times, Newsweek та іншими відомими виданнями.

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