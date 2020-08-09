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5 жіночих недоліків, від яких сходять з розуму чоловіки по всьому світу
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Усі жінки хочуть подобатися чоловікам. І це нормально. Але часто буває так, що те, що вважається недоліком для представниць прекрасної половини людства, для чоловіків є справжнім скарбом. Про це ми й поговоримо.
До вашої уваги 5 недоліків за версією багатьох жінок, які зводять з розуму чоловіків по всьому світу.
Це цікаво: 5 дрібниць, які надзвичайно важливі для кожного чоловіка
1. Маленькі груди. Абсолютно очевидно, що ідеалів краси не існує, але кожна панянка (ну майже кожна) вважає, що чоловікам подобається винятково великі і пишні груди, але чи так це насправді? А от і ні. Соціологічні опитування підтвердять, що поціновувачів невеликих грудей багацько. Варто подивитися і на зоряний п'єдестал – голлівудські красуні, такі як Кіра Найтлі, Наталі Портман, Ванесса Параді – досягли чималих висот і завоювали любов чоловіків по всьому світу, попри свій скромний розмір бюста.
2. Мімічні зморшки. Їх жінки злобно називають "гусячими лапками" і соромляться цих зморщок, нещадно заповнюючи ботоксом. Однак, варто сказати, що чоловіки цей недолік або зовсім не помічають, або вважають дуже привабливим, адже їм здається, що "очі сміються", та й вся міміка виглядає значно жвавішою.
3. Великі сідниці. Чи справді у століття Кім Кардашян хтось соромиться своєї "п'ятої точки"? Адже мільйони чоловіків по всьому світу вважають цю частину фігури чи не найпривабливішою, а силует "пісочний годинник" – еталоном жіночності і краси.
4. Веснянки. Попри те, що ці "особливості" зараз на піку популярності, багато жінок продовжують їх соромитися. Але абсолютно точно даремно, адже багато чоловіків сходять з розуму від них! Веснянки надають всьому образу запал і юність.
5. Зайва вага. Напевно кожна жінка вважає свою фігуру неідеальною та мріє позбутися від 5, а то і 10 зайвих кілограмів. Але суха статистика свідчить, що в жінках чоловік цінує "форму", тому невелика зайва вага вас точно не зіпсує. А ще й додасть фігурі бажаний силует.
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