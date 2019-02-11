Канал HBO знімає міні-серіал про Чорнобиль

Телеканал HBO готує до виходу міні-серіал "Чорнобиль". Виконавчий продюсер і сценарист проекту Крейг Мезін ("Дуже страшне кіно", "Похмілля у Вегасі 2", "Білосніжка і Мисливець 2") говорить, що в серіалі не буде нічого хайпового, а тільки сухі і реалістичні документальні факти.

Серіал розслідує вибух на Чорнобильській АЕС у 1986 році, в результаті якого радіоактивні викиди рознесло по всій Європі.

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Катастрофа стала застереженням для багатьох і показала значне порушення прав у СРСР. Серіал складається всього з п'яти епізодів. Постановкою займається режисер і музикант Юхан Ренк ("Пуститися берега", "Ходячі мерці", "Вікінги").

Джаред Харріс ("Терор") грає Валерія Легасова, провідного радянського фізика-ядерника. Бувши членом команди реагування, він одним з перших усвідомив масштаби безпрецедентної катастрофи.

Стеллану Скарсгард дісталася роль радянського віце-прем'єра Бориса Щербини, який очолював урядову комісію з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Емілі Вотсон грає Уляну Хомюк, радянського фізика-ядерника, яка вирішила знайти справжню причину вибуху на АЕС.

Дивіться кадри з міні-серіалу про Чорнобиль:

Прем'єра міні-серіалу запланована в травні.

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