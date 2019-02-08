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Культовий мультсеріал Сімпсони продовжили на два сезони

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"Сімпсони" отримали продовження - фото 1
"Сімпсони" отримали продовження / theadvocate

Американська компанія Fox продовжила на 31-й і 32-й сезони мультсеріал "Сімпсони". До кінця 32-го сезону телешоу налічуватиме вже 713 епізодів.

Історія про Гомера Сімпсона, його сімейства, сусідів і друзів збереже світову першість за кількістю епізодів серед багатосерійних шоу зі сценарієм, що виходять у прайм-тайм.

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Культовий мультсеріал почав виходити ще у 1989 році. За цей час він отримав 33 премії "Еммі", 34 премії "Енні", приз глядацьких симпатій у 2016 році і був номінований на Оскар у 2012 році. Він також був першим мультсеріалом, який отримав премію Peabody (щорічна міжнародна премія за видатний внесок у радіо і телебачення).

Мультсерал 'Сімпсони' радуватиме ще два сезони - фото 306247
Мультсерал "Сімпсони" радуватиме ще два сезони

Журнал Time у 1998 році назвав "Сімпсонів" найкращим телевізійним серіалом XX століття. А в 2005 році журнал "Men's Health" визнав Гомера Сімпсона філософом десятиліття.

Герої "Сімпсонів" навіть з'являлися на обкладинках журналів. Так, у випуску журналу Rolling Stone за листопад 2002 року, Барт зображений у вигляді немовляти з обкладинки альбому Nirvana "Nevermind". А Мардж Сімпсон з'явилася на обкладинці листопадового номера Playboy за 2009 рік.

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Джерело: variety
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