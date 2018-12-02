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Паспорт громадянина ОАЕ очолив світовий рейтинг по в'їзду без візи

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Паспорт громадянина ОАЕ - фото 1
Паспорт громадянина ОАЕ / baws

Паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів зайняв першу сходинку у щорічному рейтингу Passport Index.

При розрахунку позицій паспортів різних країн у рейтингу аналітики Passport Index врахували, що документ громадянина ОАЕ дозволяє подорожувати без візи або ж оформляти її по прибуттю на територію 167 держав.

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У МЗС ОАЕ відзначили, що цей успіх був досягнутий "позитивною дипломатією". Влада країни реалізувала ініціативу Passport Force, яка підняла паспорт Еміратів за один рік з 27-ї позиції на вершину цього рейтингу.

На другій позиції у 2018 році виявилися паспорта Сінгапуру і Німеччини, що дають в'їзд без візи у 166 країн. На третьому рядку рейтингу розмістилися США, Південна Корея, Франція і низка інших країн Європи, чиї паспорти дозволяють відвідувати 165 держав.

Паспорт України зайняв 28 місце завдяки спрощеному відвідуванню 131 країни.

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Джерело: passportindex
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