Паспорт громадянина ОАЕ очолив світовий рейтинг по в'їзду без візи

Паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів зайняв першу сходинку у щорічному рейтингу Passport Index.

При розрахунку позицій паспортів різних країн у рейтингу аналітики Passport Index врахували, що документ громадянина ОАЕ дозволяє подорожувати без візи або ж оформляти її по прибуттю на територію 167 держав.

Це цікаво: Стюардеса розповіла про зовнішні ознаки небезпечних авіапасажирів

У МЗС ОАЕ відзначили, що цей успіх був досягнутий "позитивною дипломатією". Влада країни реалізувала ініціативу Passport Force, яка підняла паспорт Еміратів за один рік з 27-ї позиції на вершину цього рейтингу.

The UAE passport has just been ranked as the most powerful passport in the world with visa-free entry to 167 countries world wide according to Passport Index. pic.twitter.com/XrUCW93qiR — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 1 грудня 2018 р.

На другій позиції у 2018 році виявилися паспорта Сінгапуру і Німеччини, що дають в'їзд без візи у 166 країн. На третьому рядку рейтингу розмістилися США, Південна Корея, Франція і низка інших країн Європи, чиї паспорти дозволяють відвідувати 165 держав.

Паспорт України зайняв 28 місце завдяки спрощеному відвідуванню 131 країни.

Читайте також: 9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд