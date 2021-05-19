Пасмо з 6 волосинок з голови Курта Кобейна продали на аукціоні за шалену суму

Шість довгих світлих волосин музиканта Курта Кобейна пішли з молотка за 14 145 доларів. Це пасмо з голови фронтмена Nirvana його приятелька зістригла ще в 1989 році.

Торги проводилися 15 травня, учасники яких зробили 14 ставок. Початкова ціна лота становила 2500 доларів. Найдовша волосина з пасма має довжину трохи більш як 5 см, повідомляється на сайті аукціонного будинку Iconic Auctions.

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Крім пасма, яке закріплене у невеликій пластиковій картці, лот містить також фотографію того самого моменту, як це волосся зістригали з фронтмена Nirvana у 1989 році. Стрижку музикантові тоді робила його приятелька Тесса Осборн. Вона зберегла волосся і подарувала його художниці, яка в підсумку передала їх Джону Резнікоффу. Цей чоловік потрапив у Книгу рекордів Гіннесса завдяки своїй колекції волосся знаменитостей. Саме він виставив пасма на аукціон.

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