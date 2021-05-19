Французький художник латає ями на дорогах мозаїками, перетворюючи вулиці в артоб'єкти

Вуличний художник Ememem в рідному місті Ліоні заповнює дорожні ями шматочками кераміки, дерева і бітуму, перетворюючи небезпечні вибоїни в артоб'єкти. Так чоловік хоче привернути увагу до жалюгідного стану доріг і тротуарів у Франції.

Ememem розповів Bored Panda, що займається мозаїкою вже понад 10 років. Ідея укладати панно на вулицях прийшла до нього, коли він опинився на зруйнованій дорозі в Ліоні – в той час художник якраз працював з керамікою. З 2016 Ememem почав "латати" дорожні ями і діри в стінах у Франції і Італії, але в основному – в своєму рідному місті.

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Мене надихають місця, роздуми, експерименти, які я проводив раніше. Я робив схожі речі, використовуючи інші техніки, і, нарешті, коли я придумав цю, то зрозумів, що знайшов те, чим буду займатися до кінця життя, – розповів художник.

Свою техніку Ememem назвав "Flacking" – за його словами, це означає появу нового пошкодження і його художнє відновлення. "Сподіваюся, що люди, які тут живуть, цінують мій підхід", – зазначив чоловік.

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