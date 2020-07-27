Паскуди є всюди: відео з підлою совою розсмішило Reddit

Якщо вам здається, що лише люди можуть поводитись дуже некрасиво, то цей запис з дуже підступною совою точно переконає у зворотному. Навіть найсуворіші не зможуть втримати усмішку!

На платформі Reddit користувач GuacamoleBay поділився епічним відео з життя птахів, яке викликало справжній шквал коментарів. Всього за 6 годин допис зібрав понад 45 тисяч балів від користувачів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як спокійно сидять дві сови. А потім одна з них вирішує, що саме час для походу в туалет на свого товариша. Вся ця картинка виглядає ще епічніше, коли пернатий паскудник починає тікати з місця злочину.

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