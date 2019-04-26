Паска для вегетаріанців: рецепт приготування смачної випічки без молока та яєць

Світле свято не за горами й підготовка до Пасхи йде повним ходом. Хочете скуштувати великодню паску, але не їсте яєць і молока? Не переживайте! Ми підготували для вас підбірку зі смачними веганськими рецептами.

Дізнайтеся, як приготувати великодню паску в домашніх умовах без продуктів тваринного походження! Рецептів такої паски є безліч, але ми обрали лише найсмачніші та перевірені.

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Веганська паска з сирним смаком

Це розкішна основа з сирним смаком і три начинки: солодка курага, молочний шоколад, темний шоколад з чорносливом. Щоб форма краще трималася – збільште кількість кокосової пасти.

Інгредієнти на паску вагою 600 грамів:

150 гр пшона

150 гр кокосової пасти

7 ст л сиропу топінамбура

80 г кокосової стружки

80 гр кураги

80 гр чорносливу

200 мл кокосових вершків

1/2 лимона (вичавлюємо сік)

5 ст л какао-порошку

Рецепт, як готувати:

Пшоно відварити, дати охолонути.

Пробити блендером з кокосовими вершками, сиропом топінамбура, соком лимона і кокосовою пастою.

Додати кокосову стружку.

Розділіть тісто на три частини.

До першої частини додаємо нарубану курагу.

До другої – 1,5 ст л какао-порошку.

До третьої – какао-порошок, який залишився і нарізаний чорнослив.

Укладаємо в форму шарами.

Ставимо на ніч в холодильник.

Що чим замінити:

Пшоно – нічим.

Кокосову пасту (урбеч) – кокосовим або какао маслом.

Какао-порошок – керобом.

Сироп топінамбура – будь-яким іншим підсолоджувачем. Приміром, медом.

Як зробити кокосові вершки: банку кокосового молока поставити на ніч у холодильник. До ранку зверху будуть густі вершки, знизу водичка. Вершки зняти.

Якщо немає форми – деякі господині використовують тертку. Також можна укласти красиво шарами в склянці для віскі.

Хочете просто зробити сирну масу – зменште у 2 рази кількість урбеча/масла.

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