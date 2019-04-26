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Паска для вегетаріанців: рецепт приготування смачної випічки без молока та яєць

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Паска для вегетаріанців - фото 1
Паска для вегетаріанців

Світле свято не за горами й підготовка до Пасхи йде повним ходом. Хочете скуштувати великодню паску, але не їсте яєць і молока? Не переживайте! Ми підготували для вас підбірку зі смачними веганськими рецептами.

Дізнайтеся, як приготувати великодню паску в домашніх умовах без продуктів тваринного походження! Рецептів такої паски є безліч, але ми обрали лише найсмачніші та перевірені.

І ще: Як прикрасити паску в домашніх умовах: поради та фото

Веганська паска з сирним смаком

Веганська паска на Великдень - фото 324071

Веганська паска на Великдень / Instagram @garikova_sasha

Це розкішна основа з сирним смаком і три начинки: солодка курага, молочний шоколад, темний шоколад з чорносливом. Щоб форма краще трималася – збільште кількість кокосової пасти.

Інгредієнти на паску вагою 600 грамів:
  • 150 гр пшона
  • 150 гр кокосової пасти
  • 7 ст л сиропу топінамбура
  • 80 г кокосової стружки
  • 80 гр кураги
  • 80 гр чорносливу
  • 200 мл кокосових вершків
  • 1/2 лимона (вичавлюємо сік)
  • 5 ст л какао-порошку
Рецепт, як готувати:
  • Пшоно відварити, дати охолонути.
  • Пробити блендером з кокосовими вершками, сиропом топінамбура, соком лимона і кокосовою пастою.
  • Додати кокосову стружку.
  • Розділіть тісто на три частини.
  • До першої частини додаємо нарубану курагу.
  • До другої – 1,5 ст л какао-порошку.
  • До третьої – какао-порошок, який залишився і нарізаний чорнослив.
  • Укладаємо в форму шарами.
  • Ставимо на ніч в холодильник.
Що чим замінити:
  • Пшоно – нічим.
  • Кокосову пасту (урбеч) – кокосовим або какао маслом.
  • Какао-порошок – керобом.
  • Сироп топінамбура – будь-яким іншим підсолоджувачем. Приміром, медом.
  • Як зробити кокосові вершки: банку кокосового молока поставити на ніч у холодильник. До ранку зверху будуть густі вершки, знизу водичка. Вершки зняти.
  • Якщо немає форми – деякі господині використовують тертку. Також можна укласти красиво шарами в склянці для віскі.
  • Хочете просто зробити сирну масу – зменште у 2 рази кількість урбеча/масла.

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До теми: Великодня паска в мультиварці: смачний рецепт для всієї родини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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