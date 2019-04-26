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Паска для вегетаріанців: рецепт приготування смачної випічки без молока та яєць
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Світле свято не за горами й підготовка до Пасхи йде повним ходом. Хочете скуштувати великодню паску, але не їсте яєць і молока? Не переживайте! Ми підготували для вас підбірку зі смачними веганськими рецептами.
Дізнайтеся, як приготувати великодню паску в домашніх умовах без продуктів тваринного походження! Рецептів такої паски є безліч, але ми обрали лише найсмачніші та перевірені.
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Веганська паска з сирним смаком
Це розкішна основа з сирним смаком і три начинки: солодка курага, молочний шоколад, темний шоколад з чорносливом. Щоб форма краще трималася – збільште кількість кокосової пасти.
Інгредієнти на паску вагою 600 грамів:
- 150 гр пшона
- 150 гр кокосової пасти
- 7 ст л сиропу топінамбура
- 80 г кокосової стружки
- 80 гр кураги
- 80 гр чорносливу
- 200 мл кокосових вершків
- 1/2 лимона (вичавлюємо сік)
- 5 ст л какао-порошку
Рецепт, як готувати:
- Пшоно відварити, дати охолонути.
- Пробити блендером з кокосовими вершками, сиропом топінамбура, соком лимона і кокосовою пастою.
- Додати кокосову стружку.
- Розділіть тісто на три частини.
- До першої частини додаємо нарубану курагу.
- До другої – 1,5 ст л какао-порошку.
- До третьої – какао-порошок, який залишився і нарізаний чорнослив.
- Укладаємо в форму шарами.
- Ставимо на ніч в холодильник.
Що чим замінити:
- Пшоно – нічим.
- Кокосову пасту (урбеч) – кокосовим або какао маслом.
- Какао-порошок – керобом.
- Сироп топінамбура – будь-яким іншим підсолоджувачем. Приміром, медом.
- Як зробити кокосові вершки: банку кокосового молока поставити на ніч у холодильник. До ранку зверху будуть густі вершки, знизу водичка. Вершки зняти.
- Якщо немає форми – деякі господині використовують тертку. Також можна укласти красиво шарами в склянці для віскі.
- Хочете просто зробити сирну масу – зменште у 2 рази кількість урбеча/масла.
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