Airbus припинить виробництво найбільших авіалайнерів А380

Airbus A380 перестануть випускати через кілька років / Airbus

Airbus оголосила про припинення виробництва найбільшого серійного пасажирського авіалайнера у світі А380. Компанія планує це зробити у 2021 році відразу після відвантаження останнього борту авіакомпанії Emirates у рамках раніше підписаної угоди.

Причина прийняття такого рішення полягає в скороченні обсягів замовлень на цю модель літака з боку Emirates (з початкових 162 до 123 бортів) і відсутністю попиту від інших авіаперевізників.

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Остання партія з 14 авіалайнерів А380 повинна бути поставлена ​​ОАЕ протягом двох років, після чого, як повідомлялося, вище Airbus припинить виробництво цієї моделі.

Авіакомпанія Emirates вирішила нарощувати флот завдяки бортам Airbus нового покоління. Авіаперевізник замовив 40 літаків A330-900 і 30 A350-900, каталожна вартість яких становить $ 21,4 млрд. Поставки цих повітряних суден почнуться у 2021 та 2024 роках відповідно.

Останні літаки Airbus відвантажить авіакомпанії Emirates

A330-900 авіакомпанія має намір залучити для обслуговування невеликих аеропортів і регіональних маршрутів, натомість A350-900 будуть зосереджені на далекомагістральних рейсах.

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