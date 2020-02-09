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Пасажирський авіалайнер поставив новий швидкісний рекорд через шторм
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Літак компанії British Airways, ймовірно, поставив новий рекорд перетину відстані від Нью-Йорка до Лондона після досягнення швидкості понад 800 миль на годину. Причиною цього став шторм Кьяра, який досяг Британії.
За даними Flightradar24, літак Boeing 747 компанії British Airways, що вилетів в суботу з Нью-Йорка, досяг лондонського Хітроу через 4 години 56 хвилин. Він був лише на хвилину швидшим, ніж рейс Virgin Atlantic, який приземлився в Хітроу після нього, і на три хвилини швидшим, ніж інший літак Virgin, який прибув о 5:12 цього ранку.
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Літаки British Airways і Virgin побили попередній рекорд на лінії Нью-Йорк-Лондон, який належав компанії Norwegian, літак якої дістався до Лондона за 5 годин 13 хвилин у січні 2018 року. Середній час у дорозі між цими мегаполісами становить близько 6 годин 13 хвилин.
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