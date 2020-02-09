Пасажирський авіалайнер поставив новий швидкісний рекорд через шторм

Літак компанії British Airways, ймовірно, поставив новий рекорд перетину відстані від Нью-Йорка до Лондона після досягнення швидкості понад 800 миль на годину. Причиною цього став шторм Кьяра, який досяг Британії.

За даними Flightradar24, літак Boeing 747 компанії British Airways, що вилетів в суботу з Нью-Йорка, досяг лондонського Хітроу через 4 години 56 хвилин. Він був лише на хвилину швидшим, ніж рейс Virgin Atlantic, який приземлився в Хітроу після нього, і на три хвилини швидшим, ніж інший літак Virgin, який прибув о 5:12 цього ранку.

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Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

Літаки British Airways і Virgin побили попередній рекорд на лінії Нью-Йорк-Лондон, який належав компанії Norwegian, літак якої дістався до Лондона за 5 годин 13 хвилин у січні 2018 року. Середній час у дорозі між цими мегаполісами становить близько 6 годин 13 хвилин.

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