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Пасажирський авіалайнер поставив новий швидкісний рекорд через шторм

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Пасажирський авіалайнер поставив новий швидкісний рекорд через шторм - фото 1

Літак компанії British Airways, ймовірно, поставив новий рекорд перетину відстані від Нью-Йорка до Лондона після досягнення швидкості понад 800 миль на годину. Причиною цього став шторм Кьяра, який досяг Британії.

За даними Flightradar24, літак Boeing 747 компанії British Airways, що вилетів в суботу з Нью-Йорка, досяг лондонського Хітроу через 4 години 56 хвилин. Він був лише на хвилину швидшим, ніж рейс Virgin Atlantic, який приземлився в Хітроу після нього, і на три хвилини швидшим, ніж інший літак Virgin, який прибув о 5:12 цього ранку.

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Літаки British Airways і Virgin побили попередній рекорд на лінії Нью-Йорк-Лондон, який належав компанії Norwegian, літак якої дістався до Лондона за 5 годин 13 хвилин у січні 2018 року. Середній час у дорозі між цими мегаполісами становить близько 6 годин 13 хвилин.

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Джерело: cnn
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