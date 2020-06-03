Пасажирка під час польоту повністю загорнулася в поліетилен: епічне фото

Користувачів мережі розсмішила пасажирка, яка ризикнула летіти під час пандемії коронавірусу. Жінка повністю звернулася у поліетилен, аби не наражатися на небезпеку. Кумедний знімок мандрівниці опублікували в Instagram.

Пасажирка літака побоялася заразитися під час польоту коронавірусом і щоб убезпечити себе – вбралася в прозорий пакет. Так, на фото видно, що туристка зручно влаштувалася в кріслі біля ілюмінатора. Вона вся загорнута в поліетиленовий пакет. Поруч з жінкою є вільне крісло.

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"Принаймні, вона намагається, навіть якщо це не ідеально", "Роби те, що ти повинен робити", "Сподіваюся, вона не задихнеться", – не без сарказму прокоментували знімок користувачі мережі.

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