Новий спосіб використання подушки для поїздок: це геніально

Журналістка Аманда Вудс на власному досвіді відкрила, що люди зазвичай використовують U-подібну подушку неправильно, і запропонувала новий спосіб застосування!

Зізнайтеся, що не завжди берете в подорожі U-подібну подушку. Можливо, це через те, що вона здається незручною.

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Попри те що в інструкціях і рекламі виробники рекомендують підкладати подушку під потилицю, Аманда вважає, що зручніше її розгорнути "рогами" назад. Таким чином підборіддя отримує підтримку, і знімається навантаження з шиї.

Перша спроба зламати шаблон була психологічно не дуже комфортною: декілька людей в салоні літака подивилися на мандрівницю дуже дивно. Але журналістка просто натягнула маску на очі, заткнула вуха і занурилася в солодкий сон. Під час тривалого перельоту декілька разів довелося прокинутися через турбулентність, але Аманда відчувала себе комфортно і знову провалювалася в сон.

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