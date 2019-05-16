Партія ГОЛОС: з'явилася програма політсили Святослава Вакарчука

16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" та громадський діяч Святослав Вакарчук оголосив про створення своєї партії "Голос", яка піде на парламентські вибори 2019. До вашої уваги програма нової політсили!

Свою партію Святослав Вакарчук представив у символічному місці – на Старокиївській горі, де Кий збудував першу київську фортецю. "Звідси почалася Україна, і тут сьогодні ми почнемо нову добу в українській політиці", – заявив він.

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За словами співака та громадського діяча, він іде у велику політику для справжніх змін, яких вимагають українці. "У часи, коли Росія своїми діями підриває нашу безпеку і створює екзистенційну загрозу ззовні, стара політика ослаблює державу зсередини. Ми мусимо знищити внутрішнього ворога, і стати сильними перед лицем ворога зовнішнього. Саме тому партія "Голос" йде на вибори до Верховної Ради", – сказав Вакарчук.

На зустрічі з українцями лідер ОЕ також представив кількох членів своєї команди, однак остаточний список партії буде сформований 25 травня на першому з'їзді політсили.

Я можу пообіцяти: коли з’їзд партії "Голос" сформує наш список, це буде наша перша справжня зміна, – наголосив Святослав.

Наразі представлені такі члени команди Вакарчука (не партії):

Юлія Клименко , екс-заступниця Міністра економіки в уряді реформаторів

, екс-заступниця Міністра економіки в уряді реформаторів Ярослав Юрчишин , громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна

, громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна Юрій Соколов , доктор медичних наук та піонер у сфері кардіохірургії

, доктор медичних наук та піонер у сфері кардіохірургії Андрій Шараскін (кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт

(кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в. о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках.

Святослав Вакарчук і його команда

Своїм головним завданням "Голос" називає зміну правил гри в українській політиці: партія Вакарчука прагне відділити гроші від політики та поставити людину в центр державної політики. Лідер політсили також запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці.

Зараз партія перебуває у процесі реєстрації, але програма "Голосу" вже доступна:

Відзначимо, що Вакарчук вже був в політиці. Майже рік (2007-2008) він провів у парламенті у фракції "Наша Україна – Народна самооборона". Потім співак склав повноваження через "аморальну боротьбу за владу всупереч національним інтересам". При цьому за минулий рік Вакарчук тримався в трійці лідерів президентських рейтингів, але потім спростував бажання балотуватися.

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