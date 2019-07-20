Парламентські вибори 2019: які документи треба брати з собою для голосування

21 липня відбудуться парламентські вибори. Перевірте, чи у вас є документи, які дозволять вам проголосувати за кандидатів у нардепи до Верховної ради.

Виборчі дільниці працюватимуть протягом дванадцяти годин, з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспортом, прийти на дільницю та проголосувати.

Попередньо перевірте, чи ви є у списку виборців. Також можете знайти на мапі свою виборчу дільницю.

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В обов'язки депутатів ВР входить контроль та впровадження економічної, фінансової, податкової та митної політики. Нардепи встановлюють тарифи ЖКГ, покращують прибуток та якість життя. Парламентарії забезпечують соціальний захист громадян.

Які документи треба мати, щоб проголосувати на виборах:

Виборець зобов'язаний продемонструвати паспорт громадянина України . Це єдиний документ, який обов'язково потрібно взяти з собою. Інакше вас не допустять до голосування.

. Це єдиний документ, який обов'язково потрібно взяти з собою. Інакше вас не допустять до голосування. Паспорт може бути старого зразка, у вигляді книжки, або нового – ID-картка . Зауважте, що відсутність нового фото у старому паспорті або відсутність витягу-додатку до ID-картки не є підставою для того, аби вам не видали бюлетень.

. Зауважте, що відсутність нового фото у старому паспорті або відсутність витягу-додатку до ID-картки не є підставою для того, аби вам не видали бюлетень. Якщо ви військовий або особа, яка у процесі набуття громадянства, то можете пред’явити військовий квиток або відповідне посвідчення. Інших винятків немає.

Не потрібно:

Не потрібно приносити запрошення на вибори, яке попередньо вам вклали до поштової скриньки.

Також, якщо ви тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси й ви є у списку виборців на обраній дільниці, то не потрібно показувати документ про таку зміну.

Проте завжди можуть трапитися форс-мажори, тому зважаючи на людський фактор, можете взяти з собою витяг-додаток до ID-картки та довідку про зміну місця голосування, якщо вони у вас є. Пам'ятайте, що це не є вимогою, тому можете відстоювати свої права.

КАЛЕНДАР ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019

20 липня – День тиші

– День тиші 21 липня з 8:00 до 20:00 – день виборів

– день виборів до 5 серпня – ЦВК має встановити результати виборів

– ЦВК має встановити результати виборів до 9 вересня – перше засідання новообраної ВР

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