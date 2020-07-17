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Парк Юрського періоду у себе вдома: в Канаді продають реалістичні фігури динозаврів

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Загалом на торги виставлено 80 моделей динозаврів - фото 1
Загалом на торги виставлено 80 моделей динозаврів

Шанувальники динозаврів зможуть відтворити справжній парк Юрського періоду: в Канаді виставили на аукціон майже 80 моделей динозаврів у натуральну величину. Про це повідомляється на сайті аукціону.

За даними Vancouver Sun, покупцям пропонуються 22-метровий бронтозавр, тиранозавр, велоцираптори, трицератопси, а також сотні скам'янілостей, освітлення, динаміки і аніматронне обладнання, завдяки якому динозаври можуть рухатися.

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Able Auctions, які проводять торги, не розкривають, звідки у них така колекція, однак Vancouver Sun передбачає, що вона могла дістатися від компанії Dinoking Tech Inc., яка займалася аніматронікою. Компанія здала в оренду свої пам'ятки музеям і зоопаркам у понад 100 містах по всьому світу. Вона базується в Ванкувері. А материнська її компанія, Experiential Media Group, в травні подала заявку на банкрутство.

Парк Юрського періоду у себе вдома: в Канаді продають реалістичні фігури динозаврів - фото 416305

Парк Юрського періоду у себе вдома: в Канаді продають реалістичні фігури динозаврів - фото 416306

Парк Юрського періоду у себе вдома: в Канаді продають реалістичні фігури динозаврів - фото 416307

Парк Юрського періоду у себе вдома: в Канаді продають реалістичні фігури динозаврів - фото 416308

Торги відбудуться 6 серпня. Через побоювання, пов'язані з коронавірусом, аукціон пройде онлайн.

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Джерело: Ableauctions
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