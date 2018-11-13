Історія іграшок: у мережі з'явився тизер четвертої частини мультфільму

Вийшов тизер четвертої частини мультфільму "Історія іграшок". Він був опублікований на YouTube-каналі FilmSelect Trailer.

За виробництво мультфільму взялися кіностудії Disney і Pixar. У продовженні анімаційної стрічки до дитячих іграшок приєднаються предмети щоденного користування, зокрема вилка на прізвисько Форкі.

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Вона розуміє, що їй не місце серед інших іграшок, проте нові друзі втягують її у чергові небезпечні пригоди. Про це заявив режисер мультфільму Джош Кулі.

Нагадаємо, що в кінці третьої частини "Історії іграшок" ковбоя Вуді, астронавта Базза Лайтера і його друзів забирає дівчинка на ім'я Бонні. Їхній колишній власник Енді виріс і вирішив віддати іграшки новому господареві.

Прем'єра четвертої "Історії іграшок" відбудеться 20 червня 2019 року.

Історія іграшок 4 – дивіться трейлер мультфільму онлайн:

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