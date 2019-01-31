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Експерти назвали секрет успішного знайомства в мережі
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Фахівці назвали нескладні рецепти, що дозволяють відшукати собі любов за допомогою мобільних додатків для знайомств. Для цього потрібно позувати для фотографій з тваринами, а також ніколи не говорити про секс.
Сучасним чоловікам вже не потрібно набиратися сміливості для того, щоб заговорити з незнайомкою на вулиці – тепер достатньо використати один з багатьох мобільних додатків для знайомств. Вони значно спрощують знайомства, а також створюють ілюзію величезного вибору партнерів, через що люди продовжують шукати, часто упускаючи своє щастя.
І ще: Думка жінок: скільки має тривати ідеальний секс
Як же зустріти справжнє кохання за допомогою таких додатків? Нове дослідження показало, що користувачі додатків для знайомств здаються більш привабливими для інших, якщо вони обговорюють домашніх тварин (або позують з ними на фотографіях), друзів, родину, їжу та здоров'я (останні дві теми для розмов підвищують тільки жіночу привабливість).
Як для чоловіків, так і для жінок вигідно буде практикувати різного роду види активності, які передбачають вихід з дому (лижі, велосипед, піші прогулянки), займатися музикою або живописом. Це також суттєво збільшує привабливість. А ось якщо чоловіки і жінки починають обговорювати теми сексу, то це майже однаково сильно знижує їх привабливість в очах потенційних партнерів. Так що про секс краще взагалі не говорити.
Раніше дослідники вже приходили до висновку про те, що за допомогою таких програм чоловіки здебільшого шукають короткострокові стосунки, які не потребують будь-яких зобов'язань, включаючи і романи на стороні, тобто подружні зради. Жінки ж віддають перевагу чомусь більш довгостроковому.
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