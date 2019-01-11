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З'явився аналог додатка для знайомств з серіалу Чорне дзеркало
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24-річний користувач Reddit Джуліан Александер створив аналог додатка для знайомств Coach, яким користуються герої епізоду "Повість діджея" в серіалі "Чорне дзеркало".
Програміст заявив, що він і його друзі втомилися від додатків знайомств, які існують на ринку програм.
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Використання звичайних програм не дає жодних результатів. Я кілька місяців налаштовував штучний інтелект, який знайде вам ідеальну пару, – заявив Джуліан.
Додаток знаходить в мережі відповідного за запитами користувача співрозмовника (враховуються загальні інтереси, манеру спілкування, особистісні якості та фізичні дані), а потім аналізує бесіду, виявляючи ознаки симпатії або антипатії.
Штучний інтелект може припинити спілкування, якщо вважатиме за потрібне, і наступного разу знайти більш ідеального співрозмовника.
Розробник вважає, що обмеженість у часі, яку відчувають кандидати, допомагає людям зосередитися на найголовнішому і не розмінюватися.
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