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З'явився аналог додатка для знайомств з серіалу Чорне дзеркало

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Для пошуку додаток використовує штучний інтелект - фото 1
Для пошуку додаток використовує штучний інтелект

24-річний користувач Reddit Джуліан Александер створив аналог додатка для знайомств Coach, яким користуються герої епізоду "Повість діджея" в серіалі "Чорне дзеркало".

Програміст заявив, що він і його друзі втомилися від додатків знайомств, які існують на ринку програм.

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Використання звичайних програм не дає жодних результатів. Я кілька місяців налаштовував штучний інтелект, який знайде вам ідеальну пару, – заявив Джуліан.

Додаток буде підбирати ідеальну кандидатуру - фото 300385
Додаток буде підбирати ідеальну кандидатуру

Додаток знаходить в мережі відповідного за запитами користувача співрозмовника (враховуються загальні інтереси, манеру спілкування, особистісні якості та фізичні дані), а потім аналізує бесіду, виявляючи ознаки симпатії або антипатії.

Штучний інтелект може припинити спілкування, якщо вважатиме за потрібне, і наступного разу знайти більш ідеального співрозмовника.

Розробник вважає, що обмеженість у часі, яку відчувають кандидати, допомагає людям зосередитися на найголовнішому і не розмінюватися.

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Джерело: thisisinsider
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