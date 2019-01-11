З'явився аналог додатка для знайомств з серіалу Чорне дзеркало

24-річний користувач Reddit Джуліан Александер створив аналог додатка для знайомств Coach, яким користуються герої епізоду "Повість діджея" в серіалі "Чорне дзеркало".

Програміст заявив, що він і його друзі втомилися від додатків знайомств, які існують на ринку програм.

І ще: 7 вагомих причин регулярно займатися сексом

Використання звичайних програм не дає жодних результатів. Я кілька місяців налаштовував штучний інтелект, який знайде вам ідеальну пару, – заявив Джуліан.

Додаток буде підбирати ідеальну кандидатуру

Додаток знаходить в мережі відповідного за запитами користувача співрозмовника (враховуються загальні інтереси, манеру спілкування, особистісні якості та фізичні дані), а потім аналізує бесіду, виявляючи ознаки симпатії або антипатії.

Штучний інтелект може припинити спілкування, якщо вважатиме за потрібне, і наступного разу знайти більш ідеального співрозмовника.

Розробник вважає, що обмеженість у часі, яку відчувають кандидати, допомагає людям зосередитися на найголовнішому і не розмінюватися.

Читайте також: Отакої: тепер у Tinder знайомство починатимуть лише жінки