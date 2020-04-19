Мережу розсмішила дівчина, яка дуже невдало підстригла собаку: кумедне фотопорівняння

У Сіднеї люди теж сидять на карантині. І їм теж сумно та нудно. Багато хто мріє про той день, коли можна буде сходити в бар, салон краси і підстригтися або підстригти собаку. Проте дівчина вирішила не чекати, коли карантин скасують, і взялася підстригти улюбленця самотужки. Але щось пішло не так.

Так, Герміона Андервуд вирішила податися в грумери і прибрати зайву шерсть зі свого дорогоцінного цуценяти. Знімками виконаної роботи вона поділилася в Instagram, через що стала зіркою інтернету.

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Позбувшись красивої гриви, нещасний шпіц став схожий на облізлого кролика. Герміона чесно зізналася, що для собаки день видався невдалий і ножиці в руки їй краще не брати.

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