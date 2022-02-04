Гіперкар Bugatti Centodieci пройшов випробування 20-градусним морозом

Компанія Bugatti продовжує готувати гіперкар Centodieci перед серійним виробництвом. Восени його випробували палючим сонцем Каліфорнії, а тепер тестували у кліматичній камері при температурі -20 градусів за Цельсієм.

Інженери перевіряють працездатність усіх систем, які мають бездоганно функціонувати у будь-яких умовах. Потім на купе чекає ще кілька тестів, а до кінця року всі 10 примірників мають передати клієнтам, які зарезервували їх одразу після прем'єри ще у 2019 році. Дивіться на відео, як відбувалося тестування.

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У рамках тесту Centodieci помістили у кліматичну камеру, де автомобіль перебуває вже тиждень. Температуру всередині опустили до -20 градусів за Цельсієм, після чого інженери розпочали перевірку. Особливу увагу вони приділяють електроприводу бічних вікон, який може погано працювати на морозі. Скло підіймають і опускають сотні разів, вимірюючи зусилля за допомогою приладу, щоб унеможливити ризики травм.

Мета випробувань – переконатися, що всі системи Centodieci збережуть працездатність у діапазоні від +50 до -20 градусів, навіть якщо вони ніколи не опиняться в екстремальних умовах. Спеку гіперкар вже витримав: восени він проїхав 800 кілометрів північноамериканською пустелею, де середня температура перевищує 45 градусів Цельсія.

Протягом наступних тижнів Centodieci пройде тести на дистанції понад 30 000 кілометрів, а потім вирушить на фінальний швидкісний тест-драйв.

Bugatti Centodieci (перекладається з італійської як "110") дебютував у 2019 році. Другий за дорожнечею гіперкар французької марки після ексклюзивного La Voiture Noire побудований на базі Chiron і оснащений форсованим до 1600 кінських сил W16. Він розганяє машину з місця до першої "сотні" за 2,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на рівні 380 кілометрів на годину.

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