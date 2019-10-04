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Паралізований пацієнт зміг вперше пройти в екзоскелеті: відео

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Кадр з відео / newsfeeds

Французькі дослідники імплантували датчики в мозок повністю паралізованої нижче шиї людини і навчили її подумки керувати рухами екзоскелета.

У результаті 28-річний француз на ім'я Тібо, якого паралізувало після падіння з балкона, зміг пройти понад 100 метрів і виконати прості рухи руками! Дослідження проводить французький біотехнологічний центр Clinatec спільно з університетською лікарнею Гренобля.

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Рухові сигнали з мозку в режимі реального часу обробляються адаптивним алгоритмом в режимі реального часу. Алгоритм декодує напрямок бажаного руху.

Для досягнення точної інтерпретації сигналів мозку, Тібо тренувався протягом двох років у формі комп'ютерної гри. Він мав змусити людину на екрані рухати руками і ногами. У червні 2019 року Тібо зумів налагодити контакт з програмою, яка керувала ходьбою і рухами рук екзоскелета. Успіху пацієнт досягав у 60-70 відсотках випадків. В цілому йому поки вдалося пройти близько 145 метрів всередині лабораторії.

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Джерело: thelancet
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