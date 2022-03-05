Паралімпіада 2022: українці здобули 7 медалей у перший день

Українські спортсмени вже на старті Паралімпійських ігор у Пекіні вибороли 7 медалей. Як завжди, наші паралімпійці показують неймовірні результати!

У перший день Палампіади 2022 у парабіатлоні українці зуміли здобути одразу 7 медалей, пише Суспільне. У спринтерських гонках брали участь спортсмени трьох класів: сидячи, стоячи та з порушенням зору. Тільки у жіночих перегонах серед сидячих спортсменів українки поступились американці Оксані Мастерс (родом з Хмельницького), пише Суспільне.

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Зате у чоловічому спринті серед спортсменів з порушенням зору наші паралімпійці взяли весь комплект нагород.

Результати України на Паралімпіаді-2022:

Золота медаль: Григорій Вовчинський (спринт, стоячи, чоловіки), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору, жінки), Віталій Лук'яненко (спринт, порушення зору, чоловіки);

Григорій Вовчинський (спринт, стоячи, чоловіки), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору, жінки), Віталій Лук'яненко (спринт, порушення зору, чоловіки); Срібна медаль : Тарас Радь (спринт, сидячи, чоловіки), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи, жінки), Олександр Казік (спринт, порушення зору, чоловіки)

: Тарас Радь (спринт, сидячи, чоловіки), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи, жінки), Олександр Казік (спринт, порушення зору, чоловіки) Бронзова медаль: Дмитро Суярко (спринт, порушення зору, чоловіки)

Тож 7 медалей дозволили українцям очолити залікову таблицю, чим ми неймовірно пишаємося!

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