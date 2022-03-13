Паралімпіада 2022: українці завершили змагання з абсолютним рекордом

Українські паралімпійці зайняли друге місце за медалями у Пекіні

Українські спортсмени з неймовірними рекордами завершили Паралімпіаду 2022 у Пекіні, взявши друге місце за кількістю медалей. Це справді історичний результат для України!

Паралімпійські ігри 2022 завершились визначеними успіхами України. За всі змагання наші спортсмени зуміли вибороти аж 29 медалей, повідомляє Паралімпійський комітет.

І ще: "Хочу продемонструвати солідарність": польська тенісистка висловилася про війну в Україні

У медальному заліку в підсумковій таблиці Олімпіади у Пекіні на першому місці опинився Китай, який отримав 23 бронзові, 20 срібних та 18 золотих медалей. А другу позицію зайняли українські паралімпійці (8 бронзових, 10 срібних та 11 золотих медалей). До трійки лідерів також увійшла Канада з 25 медалями (11 бронзових, 6 срібних та 8 золотих)

Ще на старті Паралімпіади українська збірна певний час очолювала рейтинг, а також встигла влаштувати антивоєнні протести. Ми пишаємося нашими паралімпійцями!

Читайте також: Шевченко спільно з Міланом розпочали благодійну акцію на підтримку України