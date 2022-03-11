"Хочу продемонструвати солідарність": польська тенісистка висловилася про війну в Україні

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що ніщо не може бути поза політикою. І військова агресія Росії проти України це наочно показує. Щодня все більше зірок, спортсменів, а також просто небайдужих людей висловлюються проти вторгнення 24 лютого.

У своєму інстаграмі польська тенісистка Іга Швьонтек висловилася про війну, яку розв'язала Росія на території нашої країни.

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Я проти цієї війни та страждань безневинних людей. Я хочу продемонструвати, нехай і символічно, свою солідарність з Україною, тому свої матчі в Індіан-Веллс я гратиму зі стрічкою кольорів українського прапора, – написала четверта ракетка світу.

Крім того, спортсменка додала, що захоплена силою та мужністю українців. Вона також пишається поляками, які надзвичайно допомагають українцям, відкривають свої оселі та підтримують біженців на кордонах.

Я також хочу висловити солідарність українським тенісистам, – написала вона.

Підписники тенісистки подякували їй за позицію. Вони також висловили свою підтримку Україні, яка вже 16-й день титанічно протистоїть ворожим силам. І вистоїть, адже з нами Бог і українська армія!

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