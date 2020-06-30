Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на липень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в екватор літа!

Зодіакальний гороскоп на липень, чого очікувати у сьомий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував другий місяць літа 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць липень 2020

Другий місяць літа продовжує спекотну пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у липні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у липні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 2, 11, 14, 18

2, 11, 14, 18 Несприятливі дні: 5, 13, 16, 27

Овни, липень 2020 стане для вас періодом нових знайомств і несподіваних зустрічей. Особливо для тих, чиє життя проходить за схемою "дім – робота – дім". Цього місяця Овнів буде практично неможливо застати вдома, куди вони будуть приходити тільки переночувати, і то не завжди. Для відновлення психічної та фізичної рівноваги Овнам дійсно буде корисно більше рухатися і проводити вільний час з друзями, а також зміна обставин та нові враження. Ті, хто ще не був у відпустці, буде тихо про неї мріяти, планувати, малювати у своїй уяві, терпляче чекаючи своєї черги. У більшості Овнів в цей період почнеться новий етап у стосунках з другою половиною. Яким він буде (кращим або гіршим за попередній), залежить лише від вас.

Сприятливі дні: 8, 18, 26, 31

8, 18, 26, 31 Несприятливі дні: 2, 16, 24, 28

Тельці, у липні вам, які нікуди ніколи не поспішають, доведеться поквапитися, оскільки ситуація буде складатися таким чином, що доведеться швидко та оперативно приймати рішення, робити вибір, шукати нові альтернативні варіанти та шляхи вирішення тих чи інших проблем і завдань. Низка подій, які будуть швидко змінювати один одного, не дасть можливості зволікати та склавши руки. Щоб не збитися з правильного шляху і бути впевненим в правильності вибору, Тельцям не потрібно шукати допомоги та питати поради в інших людей. Інтуїція підкаже, що потрібно робити.

В середині липня Тельцям краще відправитися у відпустку, оскільки в цей період вони будуть незібрані, розсіяні та неуважні, що може ускладнити життя на роботі.

Сприятливі дні: 6, 13, 21, 31

6, 13, 21, 31 Несприятливі дні: 3, 9, 16, 24

Близнюки, у липні ви будете сповнені сил та енергії, тому вам легко буде братися за будь-яку роботу. У цьому місяці Близнюкам вдасться здійснити якесь зі своїх старих бажань, що ще більше додасть їм сил і наповнить натхненням. Але в липні ви станете пробувати жити по-іншому, щось міняти, модернізувати, підлаштовувати під себе.

У цей період можна і навіть потрібно відвідати друзів і родичів, з якими ви давно не бачилися. Намагайтеся не сидіти довго вдома, виходьте на повітря, відвідуйте красиві місця, змініть звичний маршрут, не поспішайте додому з роботи, прогуляйтеся, насолодіться навколишнім середовищем і теплими липневими вечорами, і життя заграє яскравими фарбами.

Сприятливі дні: 5, 15, 17, 30

5, 15, 17, 30 Несприятливі дні: 8, 12, 18, 24

Раки, в цьому місяці знадобиться приймати важливі, доленосні рішення, робити складний вибір, а також переглянути свої погляди на життя в цілому і на конкретні речі зокрема. Зірки радять Ракам покладатися в складних ситуаціях тільки на себе і довіряти тільки собі.

У другій половині липня, якщо Раки не відправилися у відпустку, то їх чекає божевільний робочий режим і багато-багато справ. Але це має тішити й подавати надію – чим більше роботи, тим стабільніший дохід. Намагайтеся основну частину роботи взяти на себе, а з дрібницями нехай допоможуть колеги та близькі.

Сприятливі дні: 2, 14, 26, 27

2, 14, 26, 27 Несприятливі дні: 1, 4, 20, 30

Леви, в цьому місяці ставлення до життя у вас кардинально зміниться, ви станете більш наполегливими та терплячими. Якщо в попередні місяці Левам потрібно було, щоб їх хтось підтримав, похвалив, схвалив, то зараз вони будуть самостійно приймати рішення, не потребуючи в чийогось схвалення.

В цілому, з фінансовим становищем у Львів ситуація дещо краща, ніж у багатьох інших знаків Зодіаку в липні. А ось проблеми в сім'ї можуть виникати, оскільки постійна робота, втома і роз'їзди віднімають більшу частину часу і психічних сил.

Сприятливі дні: 14, 22, 28, 31

14, 22, 28, 31 Несприятливі дні: 1, 11, 13, 26

Діви, і відпустка і відпочинок будуть відкладені – всі сили будуть кинуті на трудову діяльність. Вам захочеться глобальних змін, свободи та незалежності. Діви, якими цілком і повністю керуватиме дух авантюризму, будуть сміливо висловлювати свої справжні почуття, без найменших докорів сумління вимагати справедливості та поваги до власної персони, перестануть приховувати власну думку.

Не варто боятися, що щось не вийде. Але зірки не рекомендують Дівам заграватися і повністю віддавати себе роботі. Слід перемикатися на інші сфери, щоб не перевтомлюватися і не перевантажити свою психіку.

Сприятливі дні: 5, 16, 25, 29

5, 16, 25, 29 Несприятливі дні: 3, 4, 7, 10

Терези, перша половина липня повністю позбавить вас можливості нудьгувати або залишитися наодинці з самим собою. Вас будуть оточувати люди: вдома – батьки, діти, кохана людина, родичі та друзі, а на роботі – колеги, партнери, замовники та клієнти. Навіть якщо раптом і виникне миттєва слабкість у вигляді бажання залишитися в тиші, то це дуже швидко пройде.

Терезам так і хочеться взяти ручку і написати заяву на відпустку. Якщо так хочеться, навіщо відтягувати неминуче? В кінці місяця Терези, яким властивий егоцентризм, під впливом Венери стануть більш уважними до навколишніх людей, будуть чуйними та турботливими.

Сприятливі дні: 9, 16, 18, 21

9, 16, 18, 21 Несприятливі дні: 6, 12, 14, 29

Скорпіони, до початку липня ви вже порядно втомилися, і для вас відпустка стане своєрідним порятунком. Якщо ж представники цього знака і далі працюватимуть з ранку до ночі, то навряд чи їх вистачить надовго – все може закінчитися нервовим зривом або перевтомою. При великій завантаженості на роботі Скорпіонам необхідно дотримуватися відпочинку хоч у вихідні дні, інакше злам психіки неминучий.

В кінці місяця Скорпіони знайдуть заспокоєння вдома. Сприятливо проводити відпочинок з сім'єю, Скорпіони знову відчують приплив сил, енергії та невичерпного натхнення. Навіть невеликий перепочинок буде рятівним в цьому місяці.

Сприятливі дні: 3, 8, 12, 17

3, 8, 12, 17 Несприятливі дні: 2, 10, 21, 30

Стрільці, в цей період ви зможете розгледіти у звичних речах нові особливості, що стане відправним пунктом для нових планів та ідей. Не виключено, що хтось із представників цього знаку Зодіаку піде з роботи та відкриє свій бізнес, а хтось і зовсім змінить місце проживання, залишивши в рідному місті старе життя і спогади про минуле.

В кінці місяця деяким Стрільцям вдасться відпочити, взявши відпустку. Тим же, хто не зможе собі дозволити відпочивати в липні, слід організувати повноцінний відпочинок у вихідні дні. Хоча можна влаштовувати прогулянки вечорами й в будні дні.

Сприятливі дні: 6, 9, 11, 18

6, 9, 11, 18 Несприятливі дні: 16, 21, 26, 30

Козероги, надмірна активність принесе вам нові знайомства, корисні зустрічі, а також можливість істотно розширити кругозір. Щоб гроші приходили, треба вміти ділитися, а не тільки накопичувати, про що Козероги часто забувають.

Друга половина липня – це сприятливий час для лікування і відпочинку на природі. Також не виключено, що в липні Козероги можуть розірвати стосунки, які їх обтяжували. Вони нададуть перевагу вільному плаванню по життю, де їм не потрібно буде грати ролі, а можна буде залишатися самими собою.

Сприятливі дні: 5, 12, 17, 23

5, 12, 17, 23 Несприятливі дні: 9, 24, 27, 28

Водолії, у деяких представників вашого знаку Зодіаку в цьому місяці поміняються пріоритети. Якщо раніше основною метою їхнього життя була фінансова незалежність і добробут, то зараз на перший план вийде сім'я, стосунки всередині неї та духовний розвиток.

Непогано б в цей період як-небудь розважитися, наприклад, сходити до когось в гості, запросити в гості до себе. В кінці місяця Водоліям буде гостро не вистачати надійного тилу і тихої гавані, де вони змогли б сховатися від усіх негараздів і неприємностей.

Сприятливі дні: 4, 10, 28, 31

4, 10, 28, 31 Несприятливі дні: 13, 15, 20, 21

Риби, попри насичене життя і щільний графік, ви не втомитеся працювати, що призведе до отримання швидких і хороших результатів. Риби усвідомлять, що межа їх мрій – це межа їх можливостей, і навряд чи варто так напружуватися і зношувати здоров'я.

Для Риб дуже важливим є захоплення або навіть заздрість навколишніх, в ній вони знаходять мотивацію для руху вперед і підтвердження своєї високої самооцінки. Менше говорити про свої плани також буде корисно. Кінець місяця сприятливий для лікувальних процедур і відпочинку.

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