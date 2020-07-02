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Парад планет 2020: що це таке, коли та де дивитись в Україні
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Українці зможуть побачити унікальне явище – парад планет, у якому будуть залучені майже всі планети. Читайте далі та дізнайтеся, коли ця подія відбудеться та чим вона унікальна.
Найближчий парад планет у 2020 році за прогнозами астрономів відбудеться 4 липня. Це рідкісне та унікальне небесне явище, відоме як парад планет, візуально виглядає так, що планети Сонячної системи з'являються в небі одночасно.
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За попередніми прогнозами, окрім 4 липня 2020 року, такі паради планет відбудуться в березні та червні 2022 року, у 2040 і у 2854 роках.
Парад планет – не офіційний науковий термін, проте астрономи використовують його. Під цим поняття мається на увазі така астрономічна подія, коли планети Сонячної системи шикуються в ряд в одній і тій же видимій ділянці неба. Спостерігачам на Землі не завжди вдається побачити всі планети, адже видимість може бути погана.
Варто зазначити, планети ніколи не вирівнюються в ідеальну лінію, адже рухаються різними орбітами в тривимірному просторі. Мається на увазі, що планети з'являться в одній частині неба, а їхнє розташування може нагадувати лінію.
Є певні типи планетних парадів і їх розрізняють за кількістю планет, які беруть участь у "параді":
- Мініпланетний парад – 3 планети. Мініпарад планет – це нерідка подія, адже три планети можна спостерігати одночасно в одній і тій же частині неба два рази в рік.
- Парад малих планет – 4 планети. Один раз на рік можна одночасно побачити чотири планети.
- Великий планетний парад – 5 або 6 планет. Така кількість планет одночасно видима один раз у 19 років.
- Великий або повний парад планет – всі планети Сонячної системи (плюс іноді ще Плутон). Всі планети можна побачити один раз приблизно у 170 років.
Парад планет 4 липня 2020
За прогнозами астрономів, 4 липня 2020 року відбудеться рідкісний і унікальний парад планет. Всі планети Сонячної системи вишикуються на одній стороні одночасно. Відбудеться майже ідеальне вирівнювання, кут відхилення буде досить малим.
Планети рухаються повільно, тому утворять парад поступово. Ми зможемо спостерігати це явище два тижні, адже немає точно призначеного часу.
Через далеку відстань неозброєним оком побачити парад планет повністю не вдасться. Меркурій розташований біля Сонця, яке затьмарює цю планету. Венеру буде видно вранці, а Сатурн, Юпітер і Марс буде видно в нічний час доби.
Меркурій, Венера, Марс, Уран і Нептун, а також газові гіганти Юпітер і Сатурн, карликовий Плутон – всі планети будуть доступні для спостереження.
Останній парад планет такого типу був у 1982 році, а наступний очікується у 2161 та 2492 роках.
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