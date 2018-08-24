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10 причин любити Україну не тільки на День Незалежності
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За 27 років незалежності Україні багато чого не вдалося. Однак ми так зациклилися на наріканнях та "зрадах", що геть забули про перемоги. Зібрали 10 приводів пишатися нашою Батьківщиною, які оточують нас повсюди.
Природа
Неймовірні гори, кришталеві озера, вражаючі парки, а ще Тунель кохання, найбільша пустеля Європи, рожеві озера та власні Мальдіви – за незабутніми враженнями нам не потрібно їхати за кордон, а достатньо вирушити в мандри Україною. Повірте, ви будете здивовані, як багато чарівних місцин розташовані зовсім поруч.
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Найкрасивіші дівчата
Про неймовірну вроду українок ходять легенди. Можливо, дещо гіперболізовані, та це не скасовує загальновідомого факту: наші жінки – прекрасні! Вони підкорюють Голлівуд, стають зірками наймодніших модних подіумів та обличчями знаменитих брендів, і, звісно, збирають тисячі лайків від фанів на своїх сторінках у соцмережах.
Спорт
"Золотий м'яч" Андрія Шевченка, епоха легендарних братів Кличків, перемоги нашої "золотої рибки" Яни Клочкової, вражаючі виступи паралімпійців, феєричні досягнення Еліни Світоліної та Ольги Харлан. А ще – непереможні Усик, Ломаченко та багато інших спортсменів, якими пишається вся Україна!
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Винаходи
Чимало винаходів українських вчених без перебільшення перевернули світ. Наш Ігор Сікорський створив гелікоптера, Йосип Тимченко винайшов кінескоп ще до братів Люм'єрів, брати Патони розробили методи електрозварювання, яким всі користуються й досі, Іван Пулюй випередив Рентгена і першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета... І таких прикладів можна навести дуже-дуже багато. Зараз українці теж не пасуть задніх, а круті стартапи наших розробників збирають мільйони доларів на Kickstarter.
Талановита молодь
Покоління молодих українців, які народилися вже за часів Незалежності, позбавлене комплексів меншовартості. Воно не боїться труднощів та готове на все, аби відстояти свою думку. Саме студенти розпочали Революцію Гідності, вони стояли до кінця на барикадах... Молодь навчилася брати на себе відповідальність та просто робити, а не скиглити. От, наприклад, школярка Марія Чикальська з Вінниці прибрала від побутових відходів місцевий півострів Бригантина, а 17-річний Руслан Коптєв з Кропивницька розробив робота, який може очистити поверхню річок від сміття. Пишаємося!
Мужні захисники
Погодьтеся, що ми почали значно більше любити Україну після того, як згуртувалися проти країни-агресора. Саме завдяки нашим хоробрим бійцям ми зуміли зберегти Незалежність. Низький поклін кожному юнаку та чоловіку, які захищають Батьківщину і кожного нас зокрема!
Кіно
Музика
Молоді українські гурти підкорюють європейські чарти та виступають на одній сцені зі світовими знаменитостями. Наша ONUKA, приміром, після потужного виступу на Євробаченні-2017 (не забувайте про наші дві перемоги на цьому конкурсі) увірвалася в музичні чарти всього світу. Тим часом, ветерани українського шоу-бізу теж не припиняють тішити своїх фанів в Україні та закордоном якісними новинками. Вакарчук, Хливнюк, Джамала, Шуров, Тополя... Їхні пісні знає чи не кожен українець.
Їжа
Борщ і вареники – ці національні українські страви полюбляють не лише в Україні, але й закордоном. Ну й куди ж без сала! Не дивно, що одним із культових місць Нью-Йорка став український ресторан Veselka, який існує майже 60 років. Там 24 години на добу 7 днів на тиждень можна поласувати недорогими, але смачними українськими стравами. І ніякої картоплі фрі чи чізбергерів!
Вишиванки
Український національний одяг є ще одним приводом для гордості. Особливо останнім часом зросла зацікавленість нашими вишиванками. Сучасні та неймовірно красиві вишиті сорочки є в гардеробі чи не кожної модниці. Принцеса Данії, голлівудська акторка Демі Мур, відома модель і співачка Діта фон Тіз – ці та багато інших зірок обирають саме вишиванку!
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