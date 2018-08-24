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Google присвятив дудл до Дня Незалежності Україні: як виглядає анімація

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День Незалежності - фото 1
День Незалежності / VIDIA.ua

Пошуковик Google привітав українців з Днем Незалежності своїм традиційним дудлом.

Найпопулярніший пошуковий сервіс Google відзначив День Незалежності України на своїй основній сторінці, створивши оригінальний дудл.

І ще: З Днем Незалежності України 2018: привітання у віршах, смс і прозі

Анімаційне зображення може побачити кожен, хто просто зайде до пошуковика. На ньому майорить український прапор на фоні блакитного неба та полонин. Відзначимо, що дудли від Google - це тематичні заставки, які з'являються на платформі з нагоди різних подій та свят.

Google присвятив дудл до Дня Незалежності Україні: як виглядає анімація - фото 271862

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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