Google присвятив дудл до Дня Незалежності Україні: як виглядає анімація

Пошуковик Google привітав українців з Днем Незалежності своїм традиційним дудлом.

Найпопулярніший пошуковий сервіс Google відзначив День Незалежності України на своїй основній сторінці, створивши оригінальний дудл.

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Анімаційне зображення може побачити кожен, хто просто зайде до пошуковика. На ньому майорить український прапор на фоні блакитного неба та полонин. Відзначимо, що дудли від Google - це тематичні заставки, які з'являються на платформі з нагоди різних подій та свят.

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