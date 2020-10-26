ТОП-4 способів нестандартного застосування горілки

Багато любителів горілки використовують її тільки за прямим призначенням. Але є безліч інших цікавих способів застосування горілки.

Скло. Остаточно забруднив свої круті окуляри? Протерти їх можна ганчіркою, попередньо змоченою в горілці. Будь обережний: може бути побічний ефект у вигляді розводів.

Бритва. Якщо не можеш розправитися з чаркою горілки, опусти в неї безпечну бритву. Це не допоможе виконати важку місію розправи над спиртним. Зате продезінфікуєш верстат і зможеш запобігти появі на ньому іржі.

Лупа. Закінчився шампунь, а тобі терміново треба виглядати на всі сто і позбавитися лупи? Тоді можеш розмішати дві столові ложки товченого розмарину в чашці горілки. Потім змочуй цим розчином голову. Не здумай витирати, чекай поки висохне.

Синці. Горілка допоможе не тільки при порізах. Вода + горілка в співвідношенні 1:1. Залиш їх в морозилці. У непередбачених ситуаціях прикладай цей лід до синців.

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