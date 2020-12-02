Пара з США подолала шлях до Місяця і назад на найдешевшому авто

Сімейна пара з США 6 років тому купила найдешевший автомобіль на ринку. А саме – Mitsubishi Mirage виробництва Таїланду. За машину вони віддали 13 тисяч доларів і планували використовувати її для повсякденних поїздок.

Так і склалося, автомобіль їздив кожен день, причому намотуючи значний пробіг. Станом на сьогодні маленький хетчбек накатав 414 000 миль (понад 660 тисяч км). Для порівняння, це фактично відстань від Землі до Місяця і назад або 16 разів навколо Світу.

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За словами подружжя, попри такий пробіг, бензиновий 1,2-літровий мотор не піддавався капремонту, а за 6 років на 150 тисяч миль замінили підшипники коліс, а трохи пізніше стартер. І на цьому усе.

Коли авто привезли на планове ТО (при пробігу 400 000 миль), дилер запропонував залишити його собі, продавши подружжю новий Mitsubishi Mirage з великою знижкою.

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