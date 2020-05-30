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Пара з Німеччини відтворює кадри з популярних фільмів: виглядає не гірше, ніж в оригіналі

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Пара відтворює кадри з культових фільмів - фото 1
Пара відтворює кадри з культових фільмів

Усі ми любимо подорожувати і щоразу відповідально готуємося до поїздки. Однак пара з Німеччини, яка веде Instagram-аккаунт і YouTube-канал Secret Famous Places, перевершила усіх. Вони не лише відтворюють образи з фільмів, а й знаходять реальні локації зйомок.

Молоді люди знаходять місця, в яких знімалися епізоди фільмів або серіалів, підбирають одяг, схожий на той, що був у кадрі у персонажів, і відправляються в дорогу.

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У їх колекції десятки знімків, зроблених у локаціях, де побували знімальні групи "Ігри престолів", бондіани, "Зоряних воєн" й інших відомих картин.

Відразу ж зазначимо, що світлини зроблені до карантину, тому журити наших героїв не слід. А от насолодитися їхніми роботами та поставити вподобайку за старання – дуже і дуже треба!

Красуня

Секретне життя Волтера Мітті

Володар перснів

Голодні ігри

Форест Гамп

Секс у великому місті

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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