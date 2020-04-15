Пара "вигулює" театральні костюми на карантині: веселі фото

Пара англійців почала "вигулювати" театральні костюми різних епох під час карантину. Костюмер зі своїм чоловіком влаштовує "історичні" покази мод в рідному селищі. Багато хто з односельців уже з нетерпінням чекають такої атракції.

Мешканка невеликого селища англійського графства Бакінгемшир 45-річна костюмер Ізабелла Пітчер щодня прогулюється в історичному вбранні зі своїм чоловіком Лукасом. Жінка зазначила, що раніше було заплановано багато публічних заходів, де повинні були використовувати ці костюми. Через пандемію коронавірусу всі вони були скасовані.

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За словами костюмера, одяг потребує провітрювання. Також жінка додала, що багато односельців почали чекати їхніх з чоловіком "показів мод". Вона жартує, що за останній тиждень зустріла більше жителів, ніж за останній рік. І підсумовує, що вони бачаться з людьми з дотриманням соціальної дистанції.

Пітчер зазначає, що такі прогулянки підіймають настрій їм з чоловіком і тим, хто за ними спостерігає.

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