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Коронавірус Великдень

Пара "вигулює" театральні костюми на карантині: веселі фото

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Пара "вигулює" театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 1

Пара англійців почала "вигулювати" театральні костюми різних епох під час карантину. Костюмер зі своїм чоловіком влаштовує "історичні" покази мод в рідному селищі. Багато хто з односельців уже з нетерпінням чекають такої атракції.

Мешканка невеликого селища англійського графства Бакінгемшир 45-річна костюмер Ізабелла Пітчер щодня прогулюється в історичному вбранні зі своїм чоловіком Лукасом. Жінка зазначила, що раніше було заплановано багато публічних заходів, де повинні були використовувати ці костюми. Через пандемію коронавірусу всі вони були скасовані.

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За словами костюмера, одяг потребує провітрювання. Також жінка додала, що багато односельців почали чекати їхніх з чоловіком "показів мод". Вона жартує, що за останній тиждень зустріла більше жителів, ніж за останній рік. І підсумовує, що вони бачаться з людьми з дотриманням соціальної дистанції.

Пітчер зазначає, що такі прогулянки підіймають настрій їм з чоловіком і тим, хто за ними спостерігає.

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398149

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398150

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398151

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398152

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398153

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398154

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398155

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398156

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398157

Пара 'вигулює' театральні костюми на карантині: веселі фото - фото 398158

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Джерело: bbc
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