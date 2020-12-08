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Пара пробула два дні у заметеному снігом автомобілі через помилку навігатора
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У США хлопець з дівчиною стали заручниками ситуації через помилку навігатора під час подорожі автомобілем. Система повела пару не по правильному шляху, що обернулося для них перебуванням в холодному лісі і в заметеному снігом автомобілі протягом двох днів.
Незвичайна історія трапилася з 28-річним Енді Нгуєном і його 26-річною подругою Хайді Тран. Пара орендувала позашляховик для поїздки з Сіетла, що у Вашингтоні, в місто Гленвуд, штат Джорджія. Спочатку нічого не віщувало біди, але в якийсь момент мандрівники збилися зі шляху і опинилися на лісовій дорозі. Який навігатор використовувала пара, не повідомляється, можливо, одну з трьох популярних систем – Google Maps, Waze або Apple Maps.
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Знайшли Енді і Хайді лише через два дні, коли тривогу забили родичі. У поліції повідомили, що в районі їхнього місцезнаходження не було стільникового сигналу, тому вони не могли зв'язатися самі з рятувальними службами.
На щастя, мандрівникам не знадобилася медична допомога – при собі у них був достатній запас їжі, а замерзнути не давало паливо, яке використовувалося суворо для обігріву салону.
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