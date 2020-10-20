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10 незвичайних карт світу, які змінять ваше уявлення про нашу планету
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Багато хто зі школярів не любить уроки географії, вважаючи їх нудними і нецікавими, однак вони напевно просто не чули про ці креативні карти, які користувачі порталу Reddit публікують в спеціальному розділі.
Від незвичайної поведінки тварин до маршрутів поїздів – все це можна дізнатися за допомогою 10 крутих карт, зібраних в цьому матеріалі. Впевнені, вони дозволять вам побачити наш світ під іншим кутом.
І ще: Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
Карта, на якій показані переміщення різних зграй вовків, що мешкають в канадському національному парку
У кожній виділеній секції проживає 10% від населення світу
На цій карті відзначені країни, які згадувалися в Біблії
Близько 50% канадців живуть на південь від червоної лінії
Карта з магнітиків, які можна купити тільки в певних містах. Вона була придумана для підвищення внутрішнього туризму в Литві
Найдовший залізничний маршрут: з Китаю до Іспанії
Карта, на якій відзначені місця проживання пінгвінів
Порівняння розмірів США і Австралії
Найменша країна в світі vs. найбільша одноповерхова будівля в світі. А саме – Ватикан і приміщення Голландського квіткового аукціону
Так виглядає карта переміщення орла за 20 років
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