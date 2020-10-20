Ідеальна декорація для 2020 року: житель США прикрасив будинок мемом на Хелловін

Житель Ірвінгтона (штат Індіанаполіс) створив декорацію на Хелловін з відсилкою до мему "This is fine". Вдень видно тільки вивіску з текстом, а вночі підсвічується собака в капелюсі, яка розташована посеред інсталяції. На декорацію звернула увагу його сусідка і опублікувала фото у Twitter.

Користувачка Twitter @funangela розповіла, що в її місті завжди з розмахом відзначають Хелловін: "Поселення назвали на честь письменника Вашингтона Ірвінга, крім цього, тут жив перший американський серійний вбивця Генрі Холмс.

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Її сусіди часто прикрашають будинок видовищними декораціями: "Минулого року скелети сиділи за сімейною вечерею, а іншим разом на тебе падали павуки, коли ти проходив повз".

Художник Кейсі Грін опублікував комікс "On Fire", який пізніше набрав популярність як "This is fine", ще у 2013 році. Відтоді мем став символом важких часів і непростих життєвих ситуацій.

This house in my neighborhood every year nails Halloween decorations. pic.twitter.com/eX19mACqUv — Gelly Bean (@funangela) October 18, 2020

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