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Пара пінгвінів милується заходом сонця: зворушливе фото, яке стало вірусним

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Пара пінгвінів милується заходом сонця: зворушливе фото, яке стало вірусним - фото 1

Знімки зроблені в передмісті Мельбурна в Австралії ще торік, але фотограф Тобіас Баумгартнер вирішив поділитися ними тільки зараз, коли люди потребують обнадійливих новин. Щоб зробити фотографії, чоловік три ночі провів у колонії пінгвінів.

За словами Тобіаса Баумгартнера, ці двоє пінгвінів годинами стояли на скелі, тримаючись за ласти, і дивилися на горизонт Мельбурна, який зливається з лінією океану вогнями міста. Крім цього, стало відомо, що білий пінгвін – це самка, яка втратила свого партнера, поруч з нею – самець, який пережив те саме. З того часу вони регулярно зустрічаються і втішають один одного.

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Те, як ці двоє пінгвінів поводилися і дбали один про одного, виділялося на тлі всієї колонії. Решта птахів спали або бігали, але метушня навколо начебто перестала існувати для цих двох – вони просто трималися за ласти і дивилися в далечінь.

"Любов – єдина гра, в якій ми виграємо, навіть коли програємо. Біль звів їх разом. Любов знаходиш, коли найменше чекаєш цього", – додав фотограф.

Пара пінгвінів милується заходом сонця: зворушливе фото, яке стало вірусним - фото 399423
Пара пінгвінів милується заходом сонця: зворушливе фото, яке стало вірусним - фото 399422

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Джерело: insider
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