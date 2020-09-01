Папуга переспівав пісню Beyonce: послухайте, що з того вийшло

Жовтошапочний амазон на прізвисько Чіко, що живе у парку дикої природи в англійському Бостоні (графство Лінкольншир), заспівав пісню Бейонсе "If I Were A Boy" – і прославився. Співробітники парку зняли його на відео і виклали в мережі.

Просто послухайте, як цей милий пернатий виконує один з хітів поп-діви.

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Нагадуємо, як звучить ця композиція у виконанні самої Beyonce.

За словами співробітників парку, Чіко давно став місцевою зіркою. Як з'ясувалося, співає він не тільки пісні Beyonce. У його репертуарі є ще "Poker Face" Леді Гаги і "Firework" Кеті Перрі.

Чіко регулярно розважає відвідувачів своїм співом. Птаху виповнилося дев'ять років, але у заповіднику він живе усього півтора року. Співробітники зоопарку вже запропонували всім охочим стежити за музичною кар'єрою Чіко в інстаграмі – для нього вже завели окремий акаунт.

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