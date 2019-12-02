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Папік 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал від Кварталу 95
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Новий комедійний серіал "Папік" зі Станіславом Бокланом у головній ролі стартував на каналі 1+1. Прем'єрні 1 і 2 серія стрічки від студії "Квартал 95" вийшла на екрани 2 грудня. Дивіться онлайн свіжий епізод!
У центрі сюжету ліричної комедії "Папік", головний герой Олександр Михайлович (Станіслав Боклан), який у молодості був одним із найкращих акторів країни, поринув у депресію. Після тривалих поневірянь він вирішив покінчити життя самогубством.
Це цікаво: Графік серій українського серіалу "Папік"
Та, оцінивши свій вигляд, зрозумів, що старим занедбаним дідом до труни не ляже. Герой вирушає за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом та робить стильну зачіску в крутому барбершопі. Там старий не лише зазнає кардинального перевтілення, а ще й перехиляє чарку, після чого самотнього пенсіонера тягне на "останню" вечірку.
Відриваючись в одному з нічних клубів, він знайомиться зі спокусливою мисливицею на "папіків" Лізою (Дар'я Петрожицька). "Хижачка" думає, що отримала джекпот, а її новий об'єкт симпатій є успішним мільйонером. Та невдовзі молода красуня дізнається, що її "папік" виявився звичайним пенсіонером. І тут починається найцікавіше!
Дивитись онлайн серіал ПАПІК 1 серія від 02-12-2019:
Подруги дізнаються, що чоловік вигнав Лізу з дому. Та, у свою чергу, вигадує історію, що знайшла багатого "папіка. Олександр Миколайович проставляється в Будинку ветеранів на честь Дня народження друга. Ліза від безвиході переїжджає до "папіка" і намагається загладити свою провину. Дівчина пропонує Олександру хитромудрий план і просить допомогти повернути колишнього чоловіка.
Дивитися онлайн серіал ПАПІК 2 серія від 02-12-2019:
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