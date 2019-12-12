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ПАПІК 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, опис сюжету
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Серіал "Папік" зі Станіславом Бокланом у головній ролі завершився! Фінальні 15 і 16 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли на каналі 1+1 у четвер, 12 грудня. Дивіться онлайн розв'язку стрічки!
Комедія ПАПІК стала хітом українського телебачення, а історія пенсіонера, роль якого зіграв Станіслав Боклан, та мисливиці на багатіїв, яку втілила на екрані Дарія Петрожицька, підкорила глядачів.
Це цікаво: Попередні 13 і 14 серії комедїі ПАПІК
За сюжетом, раніше Олександр Михайлович був успішним актором, але на старості років все пішло шкереберть і він зважився покінчити життя самогубством. Перед відчайдушним кроком пенсіонер вирішив востаннє відірватись: сходив у барбершоп, купив стильний костюм та вирушив у нічний клуб. Саме там він познайомився із молодою "хижачкою" Лізою. Дівчина зраділа, що знайшла папіка, але потім виявила, що її здобич - не той, за кого вона його прийняла. Далі ця парочка потрапила в ще веселіші пригоди!
15 серія комедії ПАПІК
Після успішного відбору на шоу талантів Ліза разом з Дідом, Ельдаром та Інессою їде додому, щоб відзначити цю радісну подію. Яким же було їхнє здивування, коли, увійшовши в будинок, вони зустріли справжнього господаря особняка. А той геть не в захваті від побаченого! Ще більше шокований Олександр Миколайович, який, рознервувавшись, потрапляє в лікарню.
Дивитись онлайн комедію ПАПІК 15 серія від 12-12-2019:
16 серія ПАПІКА. ФІНАЛ!
Дід переживає складну операцію, а Ліза увесь час проводить у лікарні. У складний момент красуню підтримує Ельдар. Урешті вона розуміє, що саме він, а не заможний стоматолог Геннадій Іванович, є коханням її життя. Тим часом власник особняка судиться з дідом, через що на того чекає вирок. У вирішальний момент судового засідання Олександр Михайлович зізнається у своїй провині. Він розповідає, що справді використовував дім у власних цілях, аби допомогти Лізі вийти заміж, вдаючи її батька. Дівчина шокована рішенням діда...
У підсумку, Олександр Михайлович опиняється у в'язниці! Але й там він не припиняє знімати відео для свого блогу. На додачу, дід продовжує підтримувати зв'язок зі своєю новоспеченою коханою. Ліза та Ельдар також щасливі разом. Вони працюють в ресторані, а на дозвіллі красуня займається музикою.
Дивитися онлайн кінцівку серіалу ПАПІК 16 серія від 12-12-2019:
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