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Папараці показали фігуру Дженніфер Лопес без фотошопу

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Джей Ло - фото 1
Джей Ло / instagram

Співачка Дженніфер Лопес тримає себе у прекрасній формі. Шанувальники у захваті від вигляду зірки!

З огляду на те, наскільки добре виглядає Дженніфер Лопес у свої 50, користувачі мережі не раз підозрювали її в тому, що вона прикрашає свої фото за допомогою фотошопу, ретуші і фільтрів.

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Однак якщо в Instagram такі маніпуляції можна зробити, то фото папараці, як відомо, не брешуть. І у випадку з Джей Ло ніякої різниці між знімками в її соцмережах і на випадкових фото виявлено не було. Очікування збіглося з реальністю і днями, коли співачка вкотре потрапила в об'єктиви фотографів після тренування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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