49-річна Клаудія Шиффер знялася в плащі на голе тіло

Німецька супермодель Клаудія Шиффер стала героїнею травневого номера глянцевого журналу Elle і з'явилася на його обкладинці.

На фото знаменита блондинка постала в плащі на голому тілі. Світлина з'явилася у фанатському акаунті знаменитості в Instagram.

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49-річна Шиффер відображена в бордовому лаковому плащі Valentino. Плащ розстебнутий, і видно, що у моделі відсутній бюстгальтер. Також на зірці довга бордова обтисла спідниця. Взута Шиффер у високі чорні чоботи. В інтерв'ю модель розповіла, що свій вік сприймає взагалі спокійно.

"Я перейшла до нового етапу свого життя і почала рухатися далі. Тебе не зобов'язані все життя сприймати красивою. Добре, що це було, але прийшов час наступного покоління", – підкреслила зірка.

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