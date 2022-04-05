Папараці підловили Надю Дорофєєву з новим хлопцем: спільне фото пари

Не так давно світ українського шоубізу сколихнула новина про те, що зіркова пара Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса розпалася. Тепер же стало відомо, на кого ж артистка проміняла свого нині уже колишнього чоловіка.

Так, Надю Дорофєєву підловили з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Закоханих сфотографували в Барселоні. І у мережі уже з'явилося перше фото співачки з ймовірним новим бойфрендом. Спільний знімок, на якому Надя та Мишко обіймаються, опублікували у Twitter.

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Цікаво й те, що Кацурін оголосив про розлучення зі своєю дружиною Дарією у той самий день, що й Дорофєєва та Дантес. А до цього подружжя дружило сім'ями і навіть разом подорожували.

Що відомо про нового хлопця Наді Дорофєєвої

Михайло Кацурін – 33-річний підприємець, який народився у Бердянську. Він заснував 4 ресторани східної кухні "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" та "Японський Привіт". Хлопець також є власником кількох нічних клубів та бренд одягу Katsurina, заснованим спільно з його колишньою дружиною.

Михайло двічі був одружений, а з другою дружиною у нього двоє дітей – хлопчик та дівчинка.

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