Папаньки 2 сезон 7, 8 серія: дивитись онлайн серіал СТБ

Український серіал "Папаньки 2" стартував на телеканалі СТБ. Нові 7, 8 серія розповідають про сім'ї чотирьох татусів, які абсолютно різні й схожі у своїх буденних турботах. Дивіться онлайн свіжі епізоди комедії!

Український серіал "Папаньки 2" – це продовження сімейної комедії, яка вже полюбилася глядачам. У центрі сюжету – пригоди 4 друзів, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки й за сумісництвом є батьками.

Попередні 5-6 серії

Головним героям хочеться все встигати, але вони цілодобово та без вихідних працюють батьками. Не пропустіть найцікавіші та найкумедніші життєві ситуації, у яких опиняться улюблені герої!

7 серія. Женя змінює імідж

Перед Сашею постане непростий вибір: поїхати з сином на атракціони та в кінотеатр чи зіграти в рольові ігри з красунею-брюнеткою. Що вибере герой-коханець? Чи зможе цього разу встояти перед спокусою і провести час із дитиною?

Дивитись онлайн Папаньки 2 сезон 7 серія від 13-05-2020

Женя вирішив наочним методом пояснити дітям, що насправді жебраки – приховані мільйонери. Для цього він переодягнувся в старий заношений одяг, зробив бойовий макіяж і підібрав досить людне місце в парку. Чи вдалося Малишеву випросити хоч копійку в перехожих?

8 серія. Іра зраджує Микиті?

Микиті Сергійовичу потрібно знайти зрадника, який зливає інформацію конкурентам. Служба безпеки з'ясувала, що хтось із працівників банку оприлюднює клієнтські бази номерів. Чи вдасться викрити негідника й не заплямувати репутацію банку?

Дивитись онлайн серіал Папаньки 2 сезон 8 серія від 13 травня

У Єгора не припиняються фінансові труднощі. Цього разу його переслідують кредитори, які хочуть забрати машину за невиконання кредитних зобов'язань. Але навіть після цього Єгор не наважується зізнатися дружині у фінансових проблемах. Щоб Свєта нічого не запідозрила, чоловік вдає, що машину викрали невідомі. Чи повірить дружина його словам?

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