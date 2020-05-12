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Папаньки 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
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Український серіал "Папаньки 2" стартував на телеканалі СТБ. Свіжі 5, 6 серія розповідають про сім'ї чотирьох татусів, які абсолютно різні й схожі у своїх буденних турботах. Дивіться онлайн нові епізоди комедії!
Український серіал "Папаньки 2" – це продовження сімейної комедії, яка вже полюбилася глядачам. У центрі сюжету – пригоди 4 друзів, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки й за сумісництвом є батьками.
Головним героям хочеться все встигати, але вони цілодобово та без вихідних працюють батьками. Не пропустіть найцікавіші та найкумедніші життєві ситуації, у яких опиняться улюблені герої!
5 серія. Саша одружується?
Єгор спробує повернути свої гроші. Його банк збанкрутував і більше не може видавати депозити вкладникам. Але Єгора таке не влаштовує. Він звик жити на широку ногу й ні в чому собі не відмовляти. Найбільше чоловік боїться, що Свєта дізнається про його фінансові проблеми. Щоб цього не сталося, Єгор вирішив домовитися з людьми, які зможуть повернути його гроші за певну плату. Чим закінчиться ця витівка? Чи не стане він жертвою шахрая?
Дивитись онлайн Папаньки 2 сезон 5 серія від 12-05-2020
Тим часом Саша програв Шурику в шашки й тепер повинен виконати його бажання. Але чоловік навіть і подумати не міг, про що попросить його син. Чи зможе Саша виконати бажання і стримати своє слово?
6 серія. Женя побився з залицяльником Віки
Іра наказала Микиті влаштувати доньку в дитячий садочок. За тиждень сидіння дома їй набридло прати пелюшки та прибирати гори безладу, тому ясельна група – найкращий вихід. Микита мерщій побіг виконувати бажання дружини, але під час розмови із завідувачкою на нього чекав неприємний сюрприз. Який саме?
Дивитись онлайн серіал Папаньки 2 сезон 6 серія від 12 травня
У Свєти в салоні стався цікавий курйоз: охоронець напився вночі та заліз спати в солярій. Тепер їй потрібен новий апарат і якнайшвидше. Але в Єгора такої суми немає, адже банк так і не повернув йому гроші. Чи зможе він зізнатися дружині, що в сім’ї серйозні фінансові проблеми?
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