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Папаньки 2 сезон 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
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Продовження українського комедійного серіалу "Папаньки 2" стартувало на телеканалі СТБ. Нові 1, 2, 3, 4 серія розповідають про сім'ї чотирьох татусів, які абсолютно різні й схожі у своїх буденних турботах. Дивіться онлайн свіжі епізоди комедії!
Український серіал "Папаньки 2" – це продовження сімейної комедії, яка вже полюбилася глядачам. У центрі сюжету – пригоди 4 друзів, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки й за сумісництвом є батьками.
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Головним героям хочеться все встигати, але вони цілодобово та без вихідних працюють батьками. Не пропустіть найцікавіші та найкумедніші життєві ситуації, у яких опиняться улюблені герої!
1 серія. Дружини обламали футбол татусів
Микита вирішив серйозно поговорити з Ірою. Його непокоїть, що дитина росте без материнської ласки та любові, адже дружина постійно пропадає на роботі. Чоловіку набридло сидіти вдома і прати пелюшки, він хоче відчути себе годувальником сім’ї, на якому все тримається. Чи вдасться Микиті вирватися на роботу і відправити Іру в декретну відпустку?
Дивитись онлайн Папаньки 2 сезон 1 серія від 11-05-2020
Женя не може натішитися поверненню дружини. Після тривалої розлуки вони захотіли провести день у ліжку та відчути себе 18-річними бешкетниками. Проте з трьома дітьми залишитися на самоті ой як непросто. Чи вдасться подружжю влаштувати собі романтичний вечір?
Єгор пустив коріння в диван
Єгора накрила хвиля депресії та відчаю. Він не може вигадати заняття для розваги, тому весь день нудьгує перед телевізором. Він настільки зледащів, що лінь навіть канали перемикати. Добре, що в домі є чудовий помічник – робот-пилосос, який і підлогу прибере, і пиво охолоджене привезе. Проте Єгор дізнається, що його Свєта вже кілька місяців займається танцями й відточує свою майстерність у парі з запальним красунчиком. На що наважиться чоловік, щоб не втратити авторитет в очах дружини.
Саша знайшов новий спосіб залицяння до дівчат
Саша залишився на вихідні вдвох із сином, тому відразу зрозумів, що клубні тусовки та нічні розваги з дівчатами йому не світять. Проте креативний чоловік не розгубився і вигадав чудовий спосіб, як перетворити батьківство на приманку для красивих дівчат.
2 серія. У домі Малишевих з'явився новий мешканець
Жені більше не потрібен будильник, адже в домі кожен ранок починається з гучних суперечок свекрухи й невістки. Яна і Максим захотіли завести собаку, і Аня схвально відреагувала на їхню ідею. Оскільки з появою домашньої тварини діти навчаться любові та відповідальності. Проте мама Жені розкритикувала цю затію, адже собака – джерело мікробів, бруду, безладу у квартирі.
Дивитись онлайн серіал Папаньки 2 сезон 2 серія від 11 травня
Що закипить швидше: чайник чи мозок Єгора під час допомоги сину з домашнім завданням?
Ігор уже 5 років ходить до школи, і за цей час Єгор вперше вирішив допомогти сину виправити двійки з математики. Проте це виявилося не так просто. Прочитавши умови задачі у татуся очі на лоб полізли, але справжній чоловік так просто не здається. Як швидко Єгору вдасться розв'язати задачу п'ятикласника?
Микита став жертвою домагань
Під час прогулянки з донькою Микиті надійшла дуже незвичайна пропозиція: незнайомка Інна попросила зробити їй дитину. Навіщо їй малюк від незнайомого чоловіка? Як Микита відреагує на таке інтимне прохання? І що станеться, коли про все це дізнається Іра?
Саша знову підтвердив свою безвідповідальність і невміння бути гарним батьком. Під час прогулянки по парку він так активно задивлявся на дівчат і залицявся до них, що загубив власного сина. Чи вдасться йому знайти хлопця і вчергове не опозоритися перед Танею?
3 серія. Женя VS Єгор: хто стане новим управителем будинку?
Женя та Єгор влаштували справжні політичні перегони: агітаційні листівки, білборди, промо-акції, безкоштовні хот-доги – все це заради того, щоб стати новим управителем будинку. Малишев відповідально підійшов до написання передвиборчого плану дій і запитав у мешканців їхні побажання.
Дивитись онлайн Папаньки 2 сезон 3 серія від 11-05-2020
Натомість Єгор вирішив не ускладнювати собі життя зайвими клопотами, а просто підкупити людей сучасними гаджетами, безкоштовною їжею та звільненням від щомісячної плати. Чия тактика спрацює краще? І чи не зіпсують вибори дружбу Єгора та Жені?
4 серія. Перше кохання Шурика
Бути батьком 7-місячної дитини ой як не просто. Про це не з чуток знає Микита, який у декреті став схожий на примару. Проте бути татом 7-річного сина – ще складніше. Сашу викликали до школи через бійку, яку влаштував Шурик. Виявляється, у свої юні роки він закохався… але не в одну з однокласниць, а в учительку. Чи вдасться Сашку пояснити сину, що це неправильно?
Дивитись онлайн серіал Папаньки 2 сезон 4 серія від 11 травня
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