Папа Римський відвідав українських дітей у лікарні Рима

Папа Римський Франциск пильно стежить за тим, що відбувається зараз в Україні. Тож немає нічого дивного, що він навідався до наших діток-біженців, які зараз перебувають у лікарні Рима.

Понтифік відвідав 19 українських дітей-біженців. Усі вони зараз перебувають у дитячій лікарні Бамбіно Джезу, що у Римі, передає Vatican News.

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Ці дітки виїхали з України у перші дні війни. Наразі вони проходять лікування від онкологічних і неврологічних захворювань в Італії. Крім того, до лікарні нещодавно прибули й інші дітлахи, які отримали важкі поранення внаслідок війни Росії проти України.

Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикану, – йдеться у повідомленні.

У Ватикані повідомляють, що від початку війни проти України, у лікарні перебували 50 українських дітей-біженців.

Минулої неділі Папа Римський Франциск під час своєї публічної промови підтримав Україну. Дії армії країни-агресорки він назвав "варварськими". Зокрема облогу та бомбардування Маріуполя.

Цього тижня місто, яке має ім'я діви Марії – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Не існує причин, якими можна обґрунтувати варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення, – заявив Франциск.

Крім того, він закликав Росію припинити напад на Україну. Це дозволить не перетворити міста на цвинтарі.

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