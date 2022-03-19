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війна

Колишній прем'єр Британії сів за кермо вантажівки, щоб довезти гуманітарку для українців

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Девід Кемерон возить гуманітарку для українців у Польщі - фото 1
Девід Кемерон возить гуманітарку для українців у Польщі

Ми вдячні усім і кожному, хто в ці непрості часи допомагає Україні й українцям. От, наприклад, колишній прем'єр Британії Девід Кемерон сів за кермо вантажівки, щоб привезти до Польщі гуманітарний вантаж.

Як повідомляє Sky News, Девід Кемерон виклав у своєму твіттері фото. На ньому можна побачити, як колишній прем'єр Британії сидить за кермом вантажівки.

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Колишній прем'єр возить гуманітарну допомогу українцям

У мікровантажівці Девід Кемерон везе до Польщі підгузки й аптечки. Їх роздадуть українським біженцям, які зараз перебувають у сусідній країні.

"Це буде довга дорога", – підписав він фото, яке опублікував у мережі.

Видання підкреслює, що Кемерон прибув до Польщі з гуманітаркою для біженців з України. Також колишній прем'єр зазначив, що їздить зі своїми колегами з волонтерського проєкту Chippy Larder.

Девід Кемерон додав, що цей проєкт уже зібрав достатньо пожертв. Коштів вистачило, щоб "заповнити невелику вантажівку всім: від підгузків до гігієнічних засобів, теплого одягу й аптечок".

Раніше він закликав уряд Британії збільшити гуманітарну допомогу для нашої країни. Ба більше, він запропонував призначити спеціального міністра допомоги, який займався б розробкою гуманітарних стратегій.

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